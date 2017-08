DreistStorgaard Advokater opruster med ny advokat

DreistStorgaard Advokater A/S har længe haft et ønske om at tilbyde virksomhedens klienter endnu mere specialiseret rådgivning indenfor ansættelsesret, og med ansættelsen af Helle Groth Christensen i vores erhvervsteam er dette mål opnået. Helle Groth Christensen tiltræder som advokat hos DreistStorgaard Advokater A/S den 14. august og dermed højner advokatvirksomheden kompetencerne indenfor ansættelses- og arbejdsret. 51-årige Helle har haft advokatbestalling siden 2000 som både selvstændig og som in house advokat i større virksomheder og organisationer. Gennem hendes snart 25-årige karriere har det ansættelses- og arbejdsretlige område været omdrejningspunktet. Hun har rådgivet både den private og offentlige sektor omkring ansættelses-, forvaltnings- og kontraktretlige problemstillinger, blandt andet komplicerede personalesager og omstruktureringer.