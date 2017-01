På trods af at bilen blot trillede et par meter baglæns på en tom parkeringsplads, vurderede retten, at den 19-årige »ved sin manøvre og placering ved rattet at have ført bilen i færdselslovens forstand«. Foto: Katrine Wied

Dømt for narkokørsel selvom bilen ikke kunne køre

Køge - 14. januar 2017 kl. 17:01 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natten til lørdag den 15. juli 2016 skulle en nu 19-årig mand fra Køge ind i sin bil, der holdt parkeret på Lerbæk Torv. Ifølge den 19-årige skulle han hente nogle papirer, og samtidig ville han sikre sig, at bilen var i orden og holdt sikkert.

- Bilen var gået i stykker, men han kan ikke huske hvor længe, fremgår det af domsbogen.

Den 19-årige var den pågældende nat påvirket af Ecstasy, og på trods af at han reelt aldrig trykkede på speederen på torvets tomme parkeringsplads, blev han den 29. december sidste år dømt for narkokørsel.

I Retten i Roskilde fortalte manden, at han havde det ene ben udenfor bilen og det andet inden i, da bilen pludselig begyndte at trille baglæns et par meter. Ifølge ham selv fordi han slækkede på håndbremsen.

I samme øjeblik kom en patruljevogn kørende og så optrinnet, og efter et rutinetjek blev den 19-årige sigtet for kørsel under narkopåvirket tilstand.

Selvom retten vurderede, at bilen var i stykker, og at den blot trillede baglæns et par meter, mente man, at der var tale om en overtrædelse af færdselsloven.

- Uanset, at bilen således ikke kunne køre ved egen motorkraft, findes tiltalte (den 19-årige, red.) ved sin manøvre og placering ved rattet at have »ført« bilen i færdselslovens forstand, står der i rettens i begrundelse.

Overtrædelsen resulterede i første omgang i en bøde på 4.000 kroner, og normalt vil det også betyde en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år. Retten i Roskilde vurderede dog, at der var tale om formildende omstændigheder.

- Tiltalte (den 19-årige, red.) var klar over, at bilen ikke kunne køre, og at den udelukkende trillede nogle få meter på en tom p-plads om natten (...).

Derfor blev den ubetingede frakendelse gjort betinget, men da overtrædelsen er sket indenfor de første tre år, siden den nu 19-årige fik sit kørekørt, bliver dommen til et såkaldt kørselsforbud. Forbuddet betyder, at den 19-årige mand ikke må køre bil igen, før han har gennemgået særlig køreundervisning og består en ny køreprøve.