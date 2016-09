Køge Kirke vil meget gerne have dit aflagte tøj til et projekt i samarbejde med Kirkens Korshær. Her er det Bente Enert i menighedsrådet, der er på plads i kirken. Foto: Torben Thorsø

Dit tøj på kirkens catwalk

Kan det lade sig gøre, at lave et flot og klassisk modeshow af tøj, som andre ikke længere kan bruge?

- Vi vil gerne øge bevidstheden hos især de yngre til at tænke over, hvad de smider væk. Det ,du ikke kan bruge mere, kan måske komme andre til gode, fortæller Bente Enert fra menighedsrådet i kirken og Signe Asbirk, der er præst samme sted:

- Vi kunne godt tænke os, at lave et lidt anderledes og engagerende modeshow og se, om det kan lade sig gøre at lave et flot modeshow ud fra det tøj, som andre ikke længere vil går med - og give tøjet en form for nyt liv".