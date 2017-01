Detaljer går i glemslen i sag om muligt drabsforsøg

Igen er der tikket en sygemelding ind fra et vidne, mens et andet vidne har sovet over sig. Da sagen, hvis centrale påstand er drabsforsøg ved affyring af et skud en sen oktoberaften i 2015 i lejlighed i Ellemarken i Køge, endelig starter ved 11-tiden, sker det med korte svar fra vidneskranken.

For det var ikke et opgør i bandemiljøet, og den tiltalte har ikke sagt, at han var klar til at slå ihjel for at blive medlem af grupperingen Bloodz. Tiltalte har heller ikke opført sig mærkeligt og koldt i minutterne op til skyderiet, lader vidnerne retten vide.