Det Gyldne Søm til Køge

Køge - 09. september 2016 kl. 17:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Køge Kommune har sat alle sejl til for at fremtidssikre kommunen og iført sig førertrøjen som Region Sjællands vækstmotor. Bedre tog- og vejforbindelser, nye byrum og stærke uddannelsestilbud er blandt de tiltag, der har sat Køge Kommune på landkortet som et regionalt center for vækst og udvikling og skabt mange nye arbejdspladser.

- Byggesocietetet ønsker med tildelingen af Det Gyldne Søm at anerkende Køge Kommunes mangeårige indsats og målrettede arbejde med at trække aktivitet og investeringer til lokalområdet. I tæt samarbejde med lokale aktører har kommunen søsat adskillige udviklingsprojekter. De skal være med til at forbedre rammerne for byens borgere og erhvervsliv samt skabe vækst og udvikling i hele regionen, siger Tony Christrup, landsformand i Byggesocietetet.

Køge Kommune har formået at gribe de muligheder, som de store statslige og regionale investeringer i en motorvejsudvidelse, en ny jernbanestation og et kommende universitetshospital har bragt med sig.

En moderne erhvervshavn, Køge Kyst-projektet og udvidelsen af Skandinavisk Transport Center er blot nogle af de projekter, som er blevet sat i gang af Køge Kommune i et tæt samarbejde med private partnere. Og flere projekter er allerede nu på tegnebrættet.

- Vi er meget stolte over den her pris. Den er resultatet af en målrettet og langsigtet plan for at skabe udvikling og vækst i kommunen, hvor vi selv har sat gang i hjulene med mange byggerier lokalt, men vi har også haft held til at tiltrække flere store statslige og regionale byggeprojekter. Det er en strategi, der skal sikre mange nye arbejdspladser, en sund økonomi og en forsat vækst, der skal gøre Køge til regionens nye kraftcenter. Dét er der heldigvis også andre, der kan se, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, siger borgmester Flemming Christensen.

Det er 38. gang, at Byggesocietetet uddeler Det Gyldne Søm.