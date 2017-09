Derfor trådte vi ud af Black Cobra: Vi drømmer om familie

Men det var hverken kommunens bandeexit-programmer eller andre hjælpeforanstaltninger, der fik mændene til at træde ud af kriminalitet og nedlægge Black Cobras afdeling i Køge. De fik ganske enkelt nok af livet, hvor de konstant skulle kigge sig over skulderen.

Derfor begyndte Black Cobra-medlemmerne fra Ellemarken efter, at krigen mod Bandidos i 2013 langsomt at overveje at træde ud af banden.

- Vi var blevet ældre og tænkte, at der er ikke fremtid i det. Der var for mange, der var inde og sidde, og når du ser, at dine andre barndomsvenner er kommet videre og har fået job, tænker du, at du også selv vil have sådan et godt liv.