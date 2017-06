Borgmester Flemming Christensen ærgrer sig over, at planerne for Campus Køge er blevet skrottet af University College Sjælland. Foto: Bjørn Armbjørn

Der kommer alligevel ikke nyt campus til Køge

University College Sjælland, UCSJ, har det seneste års tid arbejdet med planer om at flytte nogen af sine uddannelser til et nyt campus i Køge, men på et møde i aftes har bestyrelsen vedtaget en justering af den tidligere besluttede udbudsstruktur for uddannelser i regionen. Den væsentligste ændring er, at der ikke for nuværende etableres et nyt campus i Køge.