Dorthe Mølvig er spejderleder i Det Danske Spejderkorps i Køge. Hun er begejstret for at se, hvordan de mange børn og unge udvikler sig i løbet af en uge på spejderlejr. Foto: Jens Wollesen

Der er plads til alle på en spejderlejr

Et lille samfund af naturelskende børn og unge i blå og grønne uniformsjakker og med tørklæder rundt om halsen er skudt op på et grønt areal i Sønderborg. Her bygger de selv alt, hvad de skal bruge, laver mad og kløver brænde til de bål, der stille sender røg op mod himlen denne mandag eftermiddag. Over 35.000 deltager i Spejderens Lejr, der løber af stablen 22.-30. juli, og de får oplevelser for livet, mener 48-årige Dorthe Mølvig, som er spejderleder for Det Danske Spejderkorps i Køge.