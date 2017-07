31 kvinder har foreløbig meldt sig til Køge Kirkes nye strikkeklub.

Der blev strikket for dåbsbørnene i Køge

Køge - 08. juli 2017 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Intet færre end 31 kvinder havde meldt sig til at være med i strikkeklubben, der strikker for at give Køges dåbsbørn en hjemmelavet velkomstgave i dåben.

Mette Nielsen fra Køge Kirke, der er initiativtager til projektet fortæller: "Vi er overvældet over den interesse der har været - og er - til vores nye tiltag. Oppe i hovedet har man vel altid sit eget succeskriterie for hvornår noget er en succes - dette er langt over mit mål, så det er jeg bare så glad for." Også Tina Melbye fra Garnloppen på Nørre Boulevard er enig: "Her om lidt skal jeg ned og åbne min butik og noget af det første der skal gøres, er at bestille mere garn. Det er rigtig flot at så mange gerne vil være med."

Dåbskluden bliver strikket i merceriseret bomuldsgarn. Den ligger på døbefonten i kirken, når der er dåb, og bruges til at tørre vandet af den døbtes hoved. Tanken er, at barnet får dåbskluden med hjem som gave og som minde - den kan fx hænges op i en ramme eller lægges i barnets bog.

Ambitionen er at strikkeklubben mødes hver 14. dag om torsdagen fra 9.30 - 11.30 - selvfølgelig primært for at strikke, men også for at danne et socialt netværk der samtidig gør det hyggeligt.

Karen Thunø, der er en af deltagerne, fortæller: "Det er rigtig rart for mig at have noget der giver mening at strikke. Jeg sidder her og ved, at jeg kan lave noget håndarbejde der gør, at andre bliver glade. Det er nok for mig til at jeg vil komme så tit som jeg kan".

"Dåbskludene bliver strikket efter nogle bestemte mønstre som bliver udleveret i strikkeklubben. Mønstrene kræver kun at man kan strikke ret og vrang." smiler Mette og fortsætter: "Det er selvfølgelig forskelligt hvor hurtigt hver enkel strikker, men den hurtigste i klubben havde næsten strikket en færdig allerede efter første møde. Det er sejt gået!"

Næste gang strikkeklubben mødes er den 13. juli kl. 9.30 i Sognegården. Har man lyst til at være med er det slet ikke for sent. Det eneste man skal gøre er at tilmelde sig til Mette Nielsen på 6011 8600 eller men@koegekirke.dk.