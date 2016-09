Dennis Christensen demonstrerer på Torvet

Køges varme hænder vil torsdag sørge for, at politikerne er helt sikre på, at der ikke er råd til besparelser på de borgernære områder. Formand for FOA Køge, Linda Andersen, inviterer til demonstration på Køge Torv torsdag klokken 17, hvor blandt andre FOAs formand, Dennis Christensen, er på talerlisten.

Demonstrationen er arrangeret af velfærdsalliancen, som er et fællesskab af borger, faglige organisationer og andre, der kæmper for vækst i kommunerne for at sikre god velfærd. Velfærdsalliancen har tidligere protesteret over omprioriteringsbidraget, som nu er trukket tilbage af regeringen.