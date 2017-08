Den nordlige høfde på Søndre Strand fjernes

Kort tid efter etablering af den nye strand og nordlig og sydlig høfte på Søndre Strand i 2014 opstod der problemer med kraftig ophobning af tang og fedtemøg nord for den nordlig høfde - med ikke ubetydelige gener for de mange vinterbader, kano- og kajakroerne.

Det er entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S der har fået opgaven. Det første der sker er etablering af arbejdsplads, hegning, fjernelse af trællebro og nedtagning af broen på høften.

De fjernede materialer fra høfden skal transporteres fra stranden til en lagerplads vest for Kano- og Kajakklubben og Køge Vikingelaug Valkyrien gennem et hul i volden. Transportvejen vil blive lysreguleret i et krydsningspunkt for brugerne af området. Lyset styres af chaufførerne på dumperne, der køre med materialerne. Det indskærpes at krydsningen sker med stor opmærksomhed.