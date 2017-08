Send til din ven. X Artiklen: De unge vil IT og innovation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De unge vil IT og innovation

Køge - 07. august 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag 28. juli fik i alt 1.172 kommende studerende besked om, at de er blevet optaget på en af Erhvervsakademi Sjællands (EASJ) 25 videregående fuldtidsuddannelser.

EASJ lægger sig op ad en landsdækkende tendens med vigende optag. Optaget i år tegner både et billede af status quo på de fleste uddannelser og en tilbagegang på andre. Højdespringeren er uddannelsen professionsbachelor Innovation og Entrepreneurship.

Ud over at interessen for datamatikeruddannelsen er så massivt til stede, gør uddannelsen Innovation og Entrepreneurship, der er en Top-Up Professionsbachelor, også et positivt indtryk. Her oplever EASJ næsten en firdobling af ansøgere.

Stadig ledige pladser

Det endelige antal af kommende studerende på EASJ er ikke på plads, da startskuddet for efteroptaget først lyder nu. En række af EASJ's uddannelser har stadig ledige pladser, for eksempel markedsføringsøkonom, jordbrugsteknolog, serviceøkonom og bygningskonstruktør. Mange af pladserne forsvinder dog hurtigt. Vi opfordrer derfor til, at man holder sig orienteret på www.easj.dk, hvor listen bliver opdateret hele tiden.

"Optaget er konsolideret og den tilbagegang EASJ oplever lige nu, bunder i, at vi faktisk ikke må optage flere studerende. Tilbagegangen kan skyldes en kombination af adgangsbegrænsninger på en række uddannelser, samt dimensioneringen på de internationale studerende. For eksempel har vi oplevet en markant interesse for datamatikeruddannelsen sådan, at vi kunne oprette flere hold, hvis vi havde frit optag", siger rektor Ulla Skaarup fra EASJ, Lyngvej 19, Køge.

"Måske tiltrækker vores tekniske uddannelser heller ikke nær så mange ansøgere set i lyset af, at byggeri og industri har rivende travlt. Faglærte har simpelthen ikke tid til at komme ind og bygge videre på deres uddannelse", siger Ulla Skaarup.

EASJ uddanner folk til brancher, hvor der allerede nu og i nær fremtid mangler kvalificeret arbejdskraft.

"Vi har øjnene på den opgave, som EASJ er sat i verden for. Netop at sikre, at uddannelserne opfylder regionens fremtidige krav til medarbejdere inden for områderne teknik, salg, handel, logistik og it. Men vi skal blive bedre til at åbne erhvervslivets øjne for de innovationsagenter, vi årligt sender ud på arbejdsmarkedet. Vi skal vise, hvad vores studerende og færdiguddannede kan. Og erhvervslivet skal tage deres del i at få det til at lykkes. Det er et fælles projekt at klæde regionen på til fremtiden", siger rektor Ulla Skaarup. pm