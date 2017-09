Se billedserie Torsdag aften stod den på Nissebal, da eventbureauet Party in the Sky skruede op for musikken og stemningen under Køge Festuge. Det er efterhånden en fast tradition, som to lokale fyre står bag. Her er der fokus på at skabe den helt rigtige feststemning, når musikken fra den store scene forstummer.Foto: Torben Thorsø

De skyder festen helt op i skyerne

Køge - 01. september 2017 kl. 14:28 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nissepiger med store øl på armen og strandparty på torvets brosten.

Det er en del af festen når Party In The Sky igen fyrer den af til Køge Festuge, hvor de er med for femte gang. Her fyldes Heineken Teltet med festligheder og kåde gæster i tre dage, men udenfor teltet står to fyre, der tager det hele meget alvorligt. Eventbureauet er nemlig skabt af Mike og Casper, der er vokset op sammen i Lille Skensved og nu står for festerne sammen.

- Det begyndte tidligt med, at jeg kørte noget mobildiskotek og da vi så fik ideen til at lave vores egne fester, kom Casper mere ind over det, fortæller Mike Holm Olsen og makkeren, Casper Ahlenhoff Hansen, fortsætter med et grin:

- Dengang var vi unge og naive, så vi troede bare, at det handlede om at slå dørene op, sælge noget sprut og så kørte bussen.

De to fyre fik dog hurtigt en mere professionel tilgang til festerne og i dag er Party In The Sky et professionelt foretagende som de lægger mange kræfter i at køre ved siden af deres faste arbejde.