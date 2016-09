Hvis politikerne bestemmer sig for, at klapbroen skal forblive nede, bliver Køges sidste fiskere, Helge Lærke (th) og Martin Fønsskov (tv) tvunget væk, og det vil ødelægge den stemning ved Åbassinet, der tiltrækker boligkøbere og turister, mener de. Foto: Trine Møller Pedersen

De sidste fiskere: Der er kun Åbassinet for os

En af Køges sidste to erhvervsfiskere, Helge Lærke, ryster på hovedet og hæver stemmen en smule, når man lufter tanken om en hverdag, hvor han ikke skal ned til sit røde træhus og Åbassinet. Også selvom der kun er to erhvervsfiskere tilbage i Køge.

- Jeg har altid haft en tilknytning til det her sted. Og nej, der er ikke noget andet sted, de kan flytte os hen. Der er kun Å-bassinet for os. Vi er også er meget afhængige af, at private folk kommer ned og køber vores fisk. Det gør de her, fordi vi ligger tæt på byen, og fordi her er en hyggelig stemning. Selvom private får billige fisk hos os, så får vi meget bedre priser end på auktion, forklarer Helge Lærke, der også afsætter en god portion ørreder til de nærliggende restauranter af og til.