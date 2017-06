De kommunalt ansatte er godt tilfredse

Analysen er uvildig, og et resultat af et ønske fra Byrådet om at afdække lønniveauet, som er et blandt mange parametre, når det gælder fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

- Lønanalysen er blevet til i en god proces, hvor medarbejderne er blevet hørt og inddraget, og der har været et fint samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, ledelsen og de faglige organisationer. Der er en fælles og stor opbakning til de konklusioner, der er i rapporten. Dermed er den et godt afsæt for de fremtidige drøftelser om løn og rekruttering i de kommende måneder. HMU opfordrer kraftigt til, at der sættes fokus på niveauet for den lokale lønandel med henblik på at komme på niveau med sammenligningskommunerne, lyder det i en fælles udmelding fra Hovedsamarbejdsudvalget i Køge Kommune.