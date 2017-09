Se billedserie Henrik Rasmussen (i midten) og hans folk har til ære for fotografen taget opstilling foran Frederik den 7. på Køge Torv med de tre Dannebrog biler. Til venstre er det Lasse Martinsen og til højre Andy Rye Hansen.

Dannebrog er professionel gulvslibning i hele Danmark

Køge - 12. september 2017 kl. 09:00 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har 13-14 års erfaring indenfor branchen, men på kun små 4 ¨år, har Henrik Rasmussen fra Hårlev skabt sig et navn indenfor især gulvslibning, som har gjort ham kendt over det ganske land, med sit firma "Dannebrog Gulv".

Det var i 2013 Henrik Rasmussen besluttede sig for at "hoppe ud på dybt vand", som han selv siger, en beslutning som han ikke siden har fortrudt så meget som et sekund. Det er bare gået støt frem lige siden, og i dag har han yderligere to ansatte med hver sin bil kørende rundt i hele Danmark - dog hovedsalig på Sjælland.

"Når vi tager turen over til Jylland, så er det som regel en større opgave, hvor vi så tager et par mand derover og klarer opgaven," fortæller Henrik Rasmussen, for hvem succes' en er kommet lige bag på. "Man håber selvfølgelig, siger Henrik Rasmussen, men at det skulle gå så hurtigt deruda havde jeg ikke i min vildeste fantasi drømt om. Vi har bare så meget at lave, og det er jo skønt, når man har afleveret et stykke arbejde for f.eks. en erhvervskunde, og kunden så omgående giver én et nyt job. Det må jo være fordi kunden er tilfreds, og det matcher jo helt fint vores slogan, som er: "Vi matcher altid kundens forventninger - og er du ikke tilfreds er vi ikke tilfredse"."

Henrik Rasmussen har skabt sin succes på ikke at gå på kompromis med kvaliteten. Der findes, ifølge ham, mange indenfor branchen, som er betydelig billigere, men Dannebrog har ikke noget ønske om at blive de billigste på markedet, til gengæld vil man konstant bestræbe sig på at være de bedste.

"Det er kvaliteten , der betyder noget for os," fortæller Henrik Rasmussen. "Mund-til-mund metoden er den bedste anbefaling vi kan få. Selvfølgelig annoncerer vi også for hele tiden at udvide kundekredsen , men den bedste anbefaling er jo den som en kunde giver videre til en anden mulig kunde. Det vidner jo om, at den første er tilfreds med det arbejde vi har leveret - ellers havde han vel ikke anbefalet os til andre."

Dannebrog beskæftiger sig hovedsalig med private kunder, herunder også mange forsikringssager, men erhvervskunderne bliver flere og flere, og bl.a. har han mange opgaver for køkkenvirksomheden HTH.

Det er ikke kun gulve, som Dannebrog tager sig, men specielle ønsker er også en del af hverdagen. "Vi tager os både af trapper og bordplader, hvis det er det kunderne ønsker," siger Henrik Rasmussen, der også gør opmærksom på, at man ikke blot sliber, men naturligvis også efterbehandler.

Udover gulvarbejdet samarbejder Dannebrog med både tømrer- og snedkervirksomheder, hvor kvalitetsarbejde er i højsædet, så også her kan man få uforpligtende tilbud.