Se billedserie Ved hjælp af en prisme med kontakt til totalstationen placerer Steffen-Leth Møller fire prikker hvor papirets hjørner skal være. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Danmarkskortet var en »ommer« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarkskortet var en »ommer«

Køge - 03. august 2017 kl. 16:32 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Herfølge Skole er man igen ved at genskabe et danmarkskort, der skal fylde hele skolegården.

I løbet af ugen har landmålere været i gang med at tegne Danmark op og derefter gik asfaltvirksomheden COLAS i gang med at få kortet på plads i gården.

Det er kun to år siden, at initiativgruppen bag projektet med at genskabe danmarkskortet holdt indvielsesfest på Herfølge Skole. Men allerede efter det første års skolegang henover danmarkskortet kunne man konstatere, at kvaliteten ikke var i top.

- Det var åbenbart ikke lavet i den bedste kvalitet, så vi benyttede garantiperioden til at kontakte COLAS og få dem til at lave det om, fortæller Ole Stensbjerg Jensen, der som gammel elev på Herfølge Skole var med til at tage initiativ til at genskabe kortet fra 1954.

Hos COLAS er man kede af, at opgaven i Herfølge skolegård ikke er gennemført til alles tilfredsstillelse, fortæller distriktschef Peter Langballe:

- Vi er altid kede af det, hvis vi laver et stykke arbejde, der ikke holder - og derfor er vi også i gang med at udbedre skaden uden beregning.

Han forklarer, at i forhold til det specielle danmarkskort, så har udfordringen været at lave det i hvid belægning- hvor almindelig asfalt jo kommer i en »ren« sort udgave. Når man skal lave farvet belægning, så skal der toner og bindemiddel i. Her har det vist sig, at det bindemiddel COLAS har fået leveret udefra ikke er kompatibel med den hvide farve i det færdige produkt.

- Vi lagde det ud i god tro, men det begyndte altså kort efter at smuldre. Derfor har vi selvfølgelig stoppet brugen af det, siger Peter Langballe og forklarer, at når kortet i Herfølge bliver genskabt bruger man nu en anden metode, der skal sikre et langvarigt resultat.