Danmarks største parkér og rejs-anlæg på vej i Køge

Når Køge Nord Station indvies i 2018 bringes rejsetiden mellem København og Køge ned på tyve minutter, og pendlerne skal nemt kunne komme af med bilen, inden de tager toget. Det er baggrunden for byrådets godkendelse af den nye lokalplan, der åbner op for muligheden for at bygge Danmarks største parkér og rejs-anlæg. Parkeringsanlægget er planlagt i flere faser, så kapaciteten kan forøges i takt med at efterspørgslen stiger.