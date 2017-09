Mads Blom, Cramo Adapteo, overtager fra Claus Just blandt andet de 70 pavilloner, som Just Gruppen har udlejet til Handelsskolen i Køge.

Send til din ven. X Artiklen: Danmarks førende pavillonudlejer bliver større Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarks førende pavillonudlejer bliver større

Køge - 13. september 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efterspørgslen efter pavilloner til undervisning, kontor og beboelse er stigende. Pavillonbyggeri er en fleksibel og hurtig løsning, som passer godt i mange situationer. Det gælder især pavilloner af høj kvalitet, som i funktionalitet og udseende er helt på niveau med permanent byggeri.

"Vi overtager og viderefører Just Gruppens pavillon-del, der har en stærk position primært inden for undervisnings- og kontorsegmentet," siger Mads Blom, adm. direktør Cramo Adapteo og fortsætter:

"Med overtagelsen får Cramo Adapteo blandt andet en ny type kvalitetspavilloner, der supplerer og komplementerer vores hidtidige tilbud. Justs nyeste moduler passer perfekt ind mellem vores eksisterende serier. Dermed får vi endnu bedre muligheder for at hjælpe vores kunder med fleksible løsninger. Vi venter, det baner vej for yderligere vækst for Cramo Adapteo. Vores mål er at fordoble omsætningen i Danmark frem til 2020. Købet af Just Pavillon er et led i denne strategi."

Cramo Adapteo er førende i Danmark inden for kvalitetspavilloner til undervisning, institutioner, kontor og beboelse samt håndværkerboliger. Her er nøgleordene fleksibilitet og samlede løsninger. Der opstår et behov, enten planlagt eller akut, og udfordringen kan ofte være, at man ikke helt ved, hvor længe man har behovet.

For Just Gruppen er salget af pavillon-delen et markant strategivalg, men også en naturlig udvikling.

"Kravene til en leverandør i den høje ende af markedet er store i dag, og vi skulle enten investere i at vokse eller finde en god partner. Valget blev at sælge til Cramo Adapteo, som er et godt match og sikrer en god fremtid for vores medarbejdere og kunder," siger Claus Just, Just Gruppen og tilføjer:

"De seneste år er Just Gruppens arbejde med at udvikle ejendomme i Køgeområdet, navnlig i Transportcentret vokset og vokset. Vi har en del jord liggende, som skal udvikles. Jeg ser frem til at få mere tid til at arbejde med de spændende muligheder og med at hjælpe mine kunder på det område."