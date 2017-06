Dåbsgave fra den ældre generation

Hos Køge Kirke har man taget initiativ til at få strikket en stak fine dåbsklude som familien kan få med og gemme for eftertiden.

Kirken er i øjeblikket ved at samle et korps af damer, der er flittige med strikkepinden, så man kan have et godt lager før den første får overrakt en dåbsklud til at tage med hjem.