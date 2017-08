De 12 skytter fra Køge bueskyttelaug gjorde det flot ved DM i Aalborg.

DM-succes for unge bueskytter

Køge - 21. august 2017 kl. 13:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Det blev en En succesfuld weekend for Køge Bueskyttelaug ved det nyligt afholdte ungdoms DM i Aalborg. Her stod 12 bueskytter fra Køge Bueskyttelaug klar til at dyste om titlerne som Danmarks bedste.

Køge deltog med 11 recurve (olympisk bue) skytter fordelt på fem aldersklasser. I den yngste række (micro) deltog Cecilie Jensen, Freja Valgrind og Marie Flindt Marckmann. I mini-rækken deltog Jonas Dahl Buchmann og Emma Busk Hansen og i klassen over (aspirant) Oliver Nordstrøm. På de ældste årgange (kadet) deltog Signe Larsen, Sara Lerche, Emil Malik Albrechtsen og Svante Jensen og eneste junior skytte var Jonathan Ørsted Pedersen. Anders Dalsgaard deltog med compound bue i aspirantklassen.

Lørdag blev de indledende runder skudt i silende regnvejr, hvilket drillede skytterne, især på de lange skyde distancer, men alligevel lykkedes det flere Køge skytter at opnå fine placeringer, som skulle give fordel til finaleskydningen om søndagen.

Lørdag eftermiddag blev der skudt Mix-finaler. Her kunne Signe og Emil stille sig øverst på skamlen og kalde sig Danmarksmestre. Også Emma og Jonas klarede sig flot, og fik sølvet med hjem til Køge.

Søndag var regnen erstattet af sol og skyer og en del mere vind, men det lykkedes med flot skydning seks Køge skytter at nå finalerne.

I micro-rækken blev finalen et rent Køge-opgør mellem Marie og Cecilie. Dette opgør endte med guld til Marie og sølv til Cecilie.

Jonas, Signe og Jonathan skød alle sig til en flot sølvmedalje i deres respektive rækker.

Emil kunne endnu en gang stille sig øverst på skamlen som Danmarksmester i sin række.

Holdskydningen sluttede stævnet af søndag eftermiddag. Her kunne Køge stille med to hold. Et i Kadet-klassen og et i micro-klassen. Emil, Signe og Svante vandt guld i deres klasse, og Emil kunne derfor fuldføre sit hattrick, med tre guldmedaljer. I micro-klassen vandt Cecilie, Marie og Freja sølv.

I weekenden den 26/27. august er Køge Bueskyttelaug vært for DM for seniorer. Dette vil foregå på Køge stadion, og vil derfor opfordre til at komme og kigge på. Entreen er gratis. Der vil være deltagelse at Danmarks bedste skytter.