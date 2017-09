DM i tunge briller hos Louis Nielsen

- I Louis Nielsen kan vi godt lide at lave lidt sjov sammen med kunderne, og det er naturligvis med et glimt i øjet, at vi arrangerer DM i tunge briller. Vi vil gerne hjælpe danskerne af med de gamle, tunge og ukomfortable modeller fra en svunden tid til fordel for en nyere, smartere og frem for alt lettere og mere bekvem brille, der er fremstillet med den nyeste brilleteknologi, siger chefoptiker Jesper Eghøje.

- Vi håber naturligvis, at rigtig mange har lyst til at kigge ind for at være med, og det ville jo være en udsøgt fornøjelse, hvis vi ender med at finde den danske brille-sværvægtsmester her hos os, siger Jesper Eghøje.