Se billedserie Tidligere på året dannede Tapperiet ramme om en turnering i spillet League of Legends, som havde deltagelse af 45 unge fra Køge Bugt-området. Foto: Simon de Visme

DGI hjælper Borup med esport: - Forældrenes rolle er central

Køge - 27. juni 2017 kl. 18:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye esportsforening i Borup har fået en hjælpende hånd af DGI. Her ser man positivt på det stigende antal esportsforeninger og muligheden for at samle de unge i samme lokale.

- Esport har været en undergrunds-kultur i lang og har eksisteret i omkring 15 år med turneringer. I dag er det eksploderet med uddannelsesinstitutioner og foreninger, lige som det private marked har fået stor fokus på esport. Det er blevet en decideret sport og levevej for mange, fortæller Christian Cramer Nielsen, der er esports-konsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland.

Han har den seneste tid haft en finger med i spillet i Borup, hvor konsulenten har hjulpet den nyopstartede esportsforening på vej.

- Jeg har hjulpet med at pege på, hvorfor esport er en god idé i foreningslivet, og hvad der skal gøres, for at det bliver en succes og ikke bare en internet-café, siger Christian Cramer Nielsen.

Hos DGI ser man store fordele for både foreningslivet og esport i sammenspillet mellem de to ting.

- Det kan være svært at organisere sig, når man er 13-14 år, så der er enorme fordele i, at velorganiserede rammer kan ændre esport. Det kan skabe kvalitetssikring ved hjælp af instruktører, der kan undervise spillerne og også tale med dem om for eksempel soverytme, kost og bevægelighed, siger Christian Cramer Nielsen.

Selvom esport ikke et nyt fænomen, lever mange unge gamere stadig i skyggen af fordomme og tabuer. Mens nogle af de unges forældre bakker op om deres børn, er andre anderledes kritiske. Derfor peger Christian Cramer Nielsen på nødvendigheden af, at forældrene bliver inddraget i den nye foreningen i Borup, så man undgår konflikter.

- Forældrenes rolle er utrolig central, og det er vigtigt, at de også bliver en del af foreningen og en større del af dialogen omkring computerspil. Det er ingen hemmelighed, at det har været tabubelagt og stigmatiserende at være computerspiller, og det er det stadig i en vis grad, siger esports-konsulent og forklarer:

- Forældrene skal engagere sig for at forstå, hvad de unge bruger tid på, og hvorfor det er så vigtigt. Det er ikke alle børn og unge, som har sprog og selvrefleksion nok til det, og derfor skal man som forening åbne op og inddrage forældrene.