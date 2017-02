DF gør klar til udskiftning i toppen

Øverst på kandidatlisten kommer 51-årige Bent Sten Andersen, der dermed erstatter partiets eneste nuværende byrådsmedlem, Dora Olsen, som spidskandidat. Valget er et udtryk for et generationsskifte, og for at Dora Olsen gerne har villet trappe en smule ned, fortæller Bent Sten Andersen, som i det seneste års tid har fungeret som formand for partiets lokalforening: