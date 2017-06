Flere lokalepolitikere cykler med, når cykelløbet BROEN Danmark Rundt cykler starter en etape fra Køge.

Send til din ven. X Artiklen: Cykelløb for udsatte børn kommer til Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykelløb for udsatte børn kommer til Køge

Køge - 09. juni 2017 kl. 09:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

køge: Der skal trampes godt til i pedalerne, når cykelløbet BROEN Danmark Rundt cykler fra Bornholm til Skagen til fordel for socialt og økonomisk belastede børn og unge i Danmark. Cykelholdet starter 2. etape i Køge mandag den 19. juni, hvor flere køgensere cykler med.

25 engagerede personer fra forenings- og erhvervslivet samt partier på tværs af den politiske scene skal cykle næsten 1.000 kilometer på bare seks dage. Det gør de i den gode sags tjeneste - for BROEN Danmark og foreningens arbejde for udsatte børn og unge.

Den lokale BROEN-afdeling i Køge sender cyklisterne af sted på turens 2. etape mandag den 19. juni klokken 8.00-8.20 fra Torvet. Det glæder den køgensiske formand Lennart Bo Hansen, at holdet kommer til byen.

- Det er ikke uden en vis stolthed, at vi i lokalforeningen i Køge sender rytterne af sted på BROEN Danmark Rundt. Byen er godt repræsenteret på holdet, hvor bl.a. medlem af Folketinget Jakob Mark (SF) og den konservative byrådspolitiker Mads Andersen (K) er med. Derudover har vi i BROEN Køge oplevet en fantastisk opbakning blandt de lokale erhvervsdrivende i de snart fem år, vi har eksisteret - også med støtte til BROEN Danmark Rundt, siger han.

Kendte danskere sadler op

Turen indledes på Bornholm i forbindelse med Folkemødet søndag den 18. juni. Derefter går ruten via Gedser i syd og Blåvand i vest for at slutte i Skagen i nord til Sankt Hans fredag den 23. juni.

På cykelholdet er blandt andet de to politiske ledere Kristian Thulesen-Dahl (DF) og Morten Østergaard (R) samt Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, og Søren Møller, der er formand for DGI. Derudover består cykelholdet af en række ildsjæle, der er klar til at trampe til på de danske landeveje.

Formanden for BROEN-afdelingen i Køge sætter stor pris på rytternes engagement i løbet, da det er med til at gøre en forskel.

- Siden 2012 har vi haft den glæde at hjælpe børn og unge til en fritidsaktivitet, som de ikke ellers ville have mulighed for at dyrke, 643 gange. De mange stramninger, der har været på sociale ydelser, har givet et langt større behov for støtte fra BROEN. Set i det lys er det en fornøjelse at se, at vores støtte gør en forskel, siger Lennart Bo Hansen.

BRObygning til foreningslivet

BROEN er en landsdækkende sammenslutning af lokale foreninger, som har til formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter, udstyr og hvad de nu måtte have brug for til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Løbets hovedsponsor er energiselskabet OK, som i forvejen er kendt for sin omfattende støtte til lokale idrætsklubber og foreninger.

- I BROEN møder vi mange eksempler på, hvor stor en forskel det gør for et barn at møde og omgås positive voksne i sportsklubben og ikke mindst være sammen med jævnaldrende, der har samme interesse for sporten. Kort sagt at blive en del af et fællesskab, fortæller Peter Poulsen, der er formand for BROEN Danmark og køgenser. Han fortsætter:

- Det betyder meget for os at nogle engagerede mennesker, kendte som ukendte, springer på cykelsadlen for både at sætte fokus på betydningen af en aktiv fritid for udsatte børn og for at rejse midler til vores indsats i nu 25 lokalforeninger rundt om i Danmark, herunder Køge.