Citycon: Vi kan løfte Køge sammen

- Jeg ville ikke stå her, hvis det var et almindeligt center, men folk vil jo ikke engang opdage, at de går ind i et center her ved Køge Station. Ingen døre åbner sig og ingen skilte viser, at kunderne er i et center. Derfor giver det også mening at lave fælles markedsføring. Vi kommer med henblik på samarbejde, sagde han til forsamlingen og oplyste iøvrigt, at centrets samlede markedsføringsbudget ligger i størrelsesordenen 2 til 2,2 millioner kroner.