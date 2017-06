Citycon: Søndag en af de vigtigste handelsdage

- Åbningstiderne skal afspejle de forventninger og krav som butikkerne og kunderne har til et moderne indkøbsstrøg. De tider, hvor kunderne klarede deres indkøb i et specifikt tidsrum, er for længst forbi. Med restauranterne, supermarkederne og boligerne samt de længere åbningstider sørger vi for, at der er liv på alle tider af døgnet.

- Ja, en af styrkerne ved at ligge i et center er at vi har fælles åbningstider. Hvis man går en tur igennem enhver større by på en søndag er det ikke alle, der holder åbent. Det betyder, at mange søger ud af byerne og mod centrene for at sikre at deres behov kan blive mødt. Eventuelle konsekvenser af ikke at følge dem er et anliggende mellem udlejer og lejer.