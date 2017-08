Se billedserie Oplev Cirkus Arena ved flere forestillinger i lokalområdet i slutningen af måneden.

Cirkus Arena åbner eventyrbogen i Køgeområdet

Køge - 22. august 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motor Mille styrer slagets gang, når Arena for første gang nogensinde åbner op for sin store eventyrbog med magiske cirkushistorier fra hele verden. Eventyrene kommer til live i manegen lørdag den 26. august kl. 14 i det store rødgule cirkustelt ved Solrød Idrætscenter. Mandag den 28. august kl. 17 løber det hele af stablen i Herfølge ved skydebanen.

Instruktør Mille Gori udtaler:

"I år er det en helt nytænkt forestilling med eventyr og nyskrevet cirkus-popmusik, der skal binde forestillingen sammen og ramme både børn og voksne."

Vær med når eventyrene kommer til live i manegen Arenas cirkusdirektør Benny Berdino skal til at sætte gang i de mange eventyrlige fortællinger, da han bliver afbrudt af børnenes tv-helt Motor Mille, som herefter får lov til at styre slagets gang, når eventyrene kommer til live ét efter ét. I cirkusteltet er der nemlig både bøllerne fra Balladegade, fortryllende cirkusprinsesser, 10 hvide araberhingste, svævende trapezpiger, sangglade dromedarer, og jongløren der kan gribe alt mellem himmel og jord. Sammen kommer I til at opleve mageløse verdensrekorder og artister i verdensklasse, for på magisk vis bærer alle artisterne rundt på deres helt eget eventyr.

Denne sæson tager Cirkus Arena hul på en helt nytænkt cirkusforestilling med nyskrevne cirkushits, som tager børn og voksne med ind i eventyrenes magiske verden.

Den nye form er blevet godt modtaget blandt publikum og anmeldere, og i Cirkus Arena glæder vi os over alle de stjerner, som er drysset ned over forestillingen, der har meldt udsolgt i flere byer.

Cirkusdirektør Benny Berdino udtaler:

"Vi er meget glade for de flotte tilkendegivelser, vi har fået, for vi er stolte af forestillingen og af Motor Mille og de mange artister, som gør det helt fantastisk. Det er stort at opleve, når alle, både børn, voksne og ældre, samles om forestillingen og får en fælles oplevelse, som de kan tale sammen om længe efter. I vores magiske cirkusunivers bliver drømme virkelig til virkelighed".

Mille Gori, der for første gang rejser rundt med cirkus, glæder sig ligeledes meget til for første gang at besøge Solrød og Herfølge i sin nye cirkusvogn og fortæller:

"Som barn var jeg fuldstændig fascineret af cirkus' magiske univers, og jeg var faktisk klar til at stikke af med et, da jeg var seks år gammel. Dét var mine forældre dog ikke helt med på, så min mor lærte mig, at jeg kunne have et helt cirkus ude i haven, hvis blot jeg brugte min fantasi. Og det gjorde jeg så! I dag er drømmen blevet til virkelighed."

Søndag den 27. august kl. 17 kan forestillingen tilsvarende opleves i Køge. Her er det hele Danmarks Bubber som åbner eventyrbogen.