Champagnegalop i Multihallen

- De har i 25 år holdt det samme høje niveau og den her nytårskoncert er en mangeårig tradition som vi ser frem til, lød det fra Torben Hansson. Han er formand for Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, der havde arrangeret koncerten i multihallen på Køge Gymnasium. Her var alle 900 billetter blevet revet væk på kun to timer, så det vidner om en populær tradition.