Campusdagen er årets nyskabelse i festugen

Fredag under Køge Festuge har tidligere været Foreningernes Dag, men i år kommer der nye boller på suppen: I år er uddannelsesinstitutionerne i CAMPUS Køge inviteret ind til et dagsarrangement, hvor 2500 unge indtager byen for at smage, lugte og føle på uddannelses- og karrieremuligheder.

Direktør Per Rud siger:

"Vi har valgt at være en aktiv deltager til Campus+, fordi vi synes, det er et fremragende initiativ, hvor de unge har mulighed for at opleve erhvervslivet i Køge og omegn på en anderledes og mere involverende måde. Køge er i rivende udvikling, og det er vigtigt, at de unge mennesker bliver gjort opmærksom på de mange muligheder, der er i byen, hvad enten vi taler fremtidige jobs eller underholdning, så de får lyst til at forblive en del af Køge selv efter deres studietid. Vi håber, at vi gennem nogle anderledes aktiviteter kan give et indblik i HB Køge, samt være med til at skabe en sjov og inspirerende dag for de unge."