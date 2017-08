Cafe-kræs på hjørnet

KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Køge, leder efter den helt rette m/k til at gøre stedets cafe endnu mere attraktivt for besøgende og lokale borgere. Det skal være en person, der »formår at skabe sammenhæng mellem museets profil og stemningen i cafeen«, kan man læse i et aktuelt jobopslag.

- Det er meget vigtigt for mig og for KØS, at vi har en cafe med en god stemning, hvor der er mulighed for at få en rigtig god kop kaffe. Det skal være et attraktivt tilbud for museets besøgende men også for de af Køges borgere, der bare har lyst til at komme forbi cafeen i det daglige.