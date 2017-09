Byvandring med barnevogn

"Turen foregår i stille og roligt tempo og med plads til samtale og spørgsmål. Vi skal både tale om nutidige og fremtidige projekter langs Tråden, og om hvordan Køge Kyst arbejder med at give byliv, kunst og kultur en plads i den nye bydel," siger Berit Kingod, projektleder for kunst, kultur og byliv hos Køge Kyst.

Tråden blev tidligere på sommeren omlagt gennem perrontunnelen, og i den forbindelse skabte den lokale kunstner John Khan et nyt og farverigt kunstværk til ruten, som man kan høre mere om på turen. Deltagerne får desuden rig mulighed for at stille spørgsmål og dele egne ønsker og ideer for fremtidens havneområde, ligesom man blot kan vælge at lytte.