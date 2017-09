Byrådsmedlem trækker sig: SF flytter rundt på opstilling

SF rykker rundt på kandidatlisten i Køge. Det sker efter, at et af SF's nuværende byrådsmedlemmer, Annabella Al-Nafousi, har valgt ikke at genopstille.

For vælgerforeningsformanden er det vigtigt, at partiet stadig har en kvinde med toppen af opstillingslisten.

- SF er et parti, hvor det er vigtigt at have både mænd og kvinder med i toppen og forhåbentlig i byrådet. Vi håber på at få tre-fire mandater ved valget, og vi tror, at det gør hele holdet stærkere at få en stor mangfoldighed i kandidaterne, både i køn, men også baggrunde. Jacqueline er en kendt kvinde blandt mange i kommunen, og hun arbejder dagligt med mange forskellige borgere, siger Heine Rasmussen.