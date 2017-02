Borgerne i Borup har haft stor indflydelse på udformningen af den kommende Bydelsplan Borup, der nu er på vej ind i sin sidste fase inden den endelige vedtagelse. Foto: Køge Kommune

Byplan på vej ind i sidste fase

Køge - 13. februar 2017 kl. 08:04 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»I løbet af de seneste 10 år har Borup været en af de hurtigst voksende blandt byer med 2000 til 5000 indbyggere, ikke bare på Sjælland, men i hele Danmark.

Dette skyldes især boligudviklingen i Hovedstadsområdet, men vil i de kommende år også potentielt kunne påvirkes af den igangværende udvikling i Køge By. Nye boligområder i Køge Kommune kan placeres i Borup - men skal det ikke for enhver pris. Borups naturgivne forhold gør byen attraktiv, og i en fremtidig udvikling er det vigtigt at værne om disse.«

Sådan står der indledningsvis i den Bydelsplan Borup, der nu er godt på vej til den endelige politiske vedtagelse.

Arbejdet har omfattet en stor grad af borgerinddragelse, og det forslag, der har været til politisk behandling på det seneste møde i Økonomiudvalget, er udarbejdet i tæt samarbejde med den følgegruppe, der blev nedsat på et stort borgermøde sidste år i Multihallen i Borup.

Borgernes aftryk på planen ses tydeligt på en række af de meget konkrete ønsker, der er taget med i planforslaget:

n Fortsat opretholdelse af halvtimesdrift på tog til Roskilde og København samt forbedre forholdene for pendlere

n Vestre Ringvej forlænges helt til Ryesskovvej

n Direkte busforbindelse til Køge By

n Muligheden for at bebygge arealet syd for Bakkegårds Allé mod Kimmerslev sø undersøges nærmere.

n Borups potentiale for etablering af nye erhvervsarealer undersøges nærmere.

n Stisystemet videreføres i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Møllebankernes etape II og III, med mulighed for at forbinde ådalen til Ørninge

n Muligheden for at omlægge vejene til Lammestrup, Dyndet og øvrige landsbyer til 2+1 veje undersøges.

n Etablering af nye cykelstier til Osted og Dyndet.

Borgmester Flemming Christensen (K) er godt tilfreds med både forløbet omkring tilblivelsen og selve resultatet af bydelsplanen.

- Jeg synes, at det det udspil, vi nu sender til den endelige udtalelse i følgegruppen, ser rigtigt godt ud, siger han.

- Det rummer de elementer, som borgerne har lagt vægt på og udpeget som vigtige undervejs i forløbet, men nu skal vi stadigvæk lige høre følgegruppens kommentarer, inden vi er helt i mål, understreger Flemming Christensen.

Bydelsplan Borup skal nu som nævnt sendes til en sidste høring i Følgegruppen, og den ventes endeligt vedtaget på byrådsmødet den 25. april.

- Og så skal vi jo i gang med den mere alvorlige del af arbejdet, når der skal prioriteres og ikke mindst budgetteres i forbindelse med planens mange elementer, siger borgmesteren.

- En stor del skal jo findes i det kommunale budget, men der er også private interessenter - for eksempel omkring ændring af ejendomme fra erhverv til boliger.