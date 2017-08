Det er endnu usikkert, hvornår det nye handelsstrøg i Køge står færdigt. Det er dog sikkert, at Strædet ikke åbner den 1. september. Foto: Anders Fallesen

Bygherre om mulig erstatningssag: - Vi drøfter tingene med de enkelte lejere

Køge - 26. august 2017 kl. 09:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er stadig i gang med at skabe et overblik over, hvad der mangler, og hvad prisen bliver. Derfor er vi i kontakt med de underentreprenører, som har arbejdet på Strædet for at lave aftaler med dem.

Sådan lyder den øjeblikkelige status på det nye handelsstrøg i Køge, Strædet, fra Frede Clausen, der er adm. direktør hos bygherren TK Development. Han fortæller, at man siden den hovedentreprenørens konkurs for godt og vel to uger siden har arbejdet hårdt på at finde »en hurtig og smidig løsning«.

- Men når der sker en konkurs, er der en procedure, som skal overholdes. Konkursboet skal have et overblik over det hele, og vi har lavet en aftale om, at hvis der er nogle øjeblikkelige forhold, der kan skade lokaler eller bygninger, bliver der arbejdet på at sikre dem.

Lige nu er der eksempler på, at butikker, som skulle flytte deres butik ind i Strædet, kan miste en betydelig del af deres normale indtjening. Blandt andet overvejer indehaveren af My Sport i Køge, Jens E, om en erstatning kan komme på tale.

Fra TK Developments side har man i øjeblikket ikke mange konkrete svar på, hvad udsigten er for butikkerne.

Nogle butiksejere vil formentlig stå til at miste penge på, at Strædet ikke åbner til tiden. Hvad tænker du om det og muligheden for, at de vil kræve erstatning?

- Det er selvfølgelig en beklagelig sag, og vi drøfter tingene med de enkelte lejere. Men i første omgang er vores hovedbudskab at få aftaler på plads, så vi hurtigst muligt kan åbne Strædet for kunderne, påpeger Frede Clausen.

Hvordan ser I lige nu på den tidsplan?

- Vi begynder ikke at gætte på en åbningsdato, for mange er afhængige af, at der kommer en præcis dato. Når vi ved, vi kan overholde det, så kommer der en endelige dato. Indtil da skal alle løse ender samles, for det hjælper ikke at gå ud og love noget, og så udskyde det igen, siger bygherrens adm. direktør.