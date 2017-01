Se billedserie Dansk Byggeri vurderer, at vi i Danmark vil mangle over 14000 faglærte i år 2025. Foto: EUC Sjælland

Bygge og anlæg: Her mangler der ikke praktikpladser

Køge - 07. januar 2017 kl. 17:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange har en forestilling om, at der mangler praktikpladser, men det gælder ikke i bygge- og anlægsbranchen, der efterlyser elever til ledige praktikpladser på murer- og struktøruddannelsen. Det hænger sammen med, at der er fuld damp på i bygge- og anlægsbranchen - og meget tyder på, at det fortsætter.

Det betyder, at det allerede nu den 16. januar er muligt at starte op på skoleforløb, hvis man vil være murer eller struktør.

- Hvor der før i tiden plejede at være mange elever på EUC Sjællands praktikcenter, fordi de ikke kunne finde en praktikplads, sker det nu jævnligt inden for flere fag, at vi må skuffe en mester, som ringer for at få en ny elev. Der er simpelthen 'tomt på hylderne', siger Karin Parbst, afdelingsleder for virksomheds- og praktikcentret på EUC Sjælland.

Tilgangen af elever til erhvervsuddannelserne er faldende. Ifølge Undervisningsministeriet valgte 32 procent af en ungdomsårgang i 2001 en erhvervsfaglig uddannelse (EUD), men det er faldet til cirka 18 procent i 2016. Samtidig viser en analyse fra Dansk Byggeri, at mange faglærte er på vej på pension i de kommende år, og at vi i 2025 vil mangle over 14.000 faglærte, hvis ikke kurven snart knækker.