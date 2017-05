Se billedserie Bettina og Kai Schnipper fandt nye elever på Køge Handelsskole.

Butiksejere fandt elever til butikker i Strædet

Køge - 29. maj 2017 kl. 11:31 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bettina og Kai Schnipper åbner 1. september de to tøjbutikker Wagner og My Apartment i Køges nye handelsgade Strædet.

Ialt ejer de to 12 tøjbutikker i Nykøbing, Frederikssund og København - eksempelvis Wagner, Tøjeksperten, My Apartment, Q-shop og Sisters Point, oplyser Køge Handelsskoles praktikkonsulent Michala Duvier.

Køge Handelsskole giver gerne virksomheder en hånd med at finde elever og bistå med det praktiske omkring lærepladser. Anledningen til besøget var netop, at afgangseleverne på EUX & EUD Business er i fuld sving med deres afsluttende prøver og at give dem chancen for at finde en praktikplads til efteråret.

- Samtidig skal de have skruen i vandet, hvis de vi vil i gang med en læreplads til august og september, fortæller Michala Duvier.

- Bettina og Kai Schnipper tog kontakt til os for at få arrangeret en matchmaking, så vi kunne bidrage til at udvælge de helt rigtige elever til dem, fortæller Michala Duvier.

- Vi havde fundet en række elever, der netop nu var på udkig efter elevplads i detail. Kai og Betina Schnipper kom til Køge Handelsskole og mødte de interesserede elever til individuelle samtale. I første omgang gjaldt det at få besat de to ledige stillinger i deres nye tøjbutikker i Køge - og så havde de også en tredje åbning til deres butik i Fields, hvis de mødte den rette kandidat. De har just meldt tilbage at de ansætter tre af vores elever, så nu er vi i gang med at få de formelle ting på plads siger Michala Duvier.

- Det har været et meget fint forløb, vi har fået arrangeret i samarbejde med Køge Handelsskole. Ved at få arrangeret en match making, har vi haft fokus på vores mål at finde nye elever og ikke haft brug for at gå bredt ud. Vi har haft et godt samarbejde med skolen, som har lavet forarbejdet i at udvælge de rette elever samt hjælper med uddannelsesaftaler, nu hvor vi har fundet de tre kandidater, vi vil ansætte, siger Kai Schnipper.