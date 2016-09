Butikker raser over ulovlig markedsføring i lokal ugeavis. Handler skal være fair og lovlige, lyder kritikken.

Butikker: Det er ren bondefangeri

Køge - 10. september 2016

Glæden over at være blevet kåret til Danmarks bedste handelsby vendte hurtigt til raseri i flere butikker over et annoncebrev, som ugeavisen Køge Bugt Lokalavis udsendte til samtlige medlemmer af Handelstandsforeningen torsdag eftermiddag.

I brevet stod, at hvis man ikke meldte fra inden torsdag klokken 16, tegnede man sig automatisk for en annonce i avisen for 200 kroner. Men den markedsføringsmetode er faldet flere butikker for brystet.

- Det er bondefangeri. Jeg var en af dem, der ikke nåede at åbne min mail inden klokken 16, så mit logo er med i annoncen, uden at jeg ønsker det. Jeg synes også, at det er dejligt, at Køge er kåret som Årets Handelsby. Det vil jeg gerne være med til at fejre, men ikke på den måde, siger Merete Carla Hansen, der er indehaver af Creme Fraiche i Nørregade.

Samme reaktion har indehaveren af Vero Moda-butikken på Torvet.

- Det er godt at være hurtig på aftrækkeren, men jeg mener, at det er bondefangeri. Jeg mener ikke, at det er lovligt, at man siger, at man opkræver 200 kroner, fordi man ikke har reageret. Hvad hvis folk ikke når at se deres mail? Sådan virker verden ikke, siger Mette Laugesen.

Mette Laugesen så annoncemailen i tide og svarede, at hun ikke ønskede at deltage. Samtidig skrev hun en mail ud til alle handelstandsforeningens medlemmer. Heri skriver hun blandt andet med adresse til Køge Bugt Lokalavis:

- Vi er Danmarks bedste handelsby - right, men det lever I ikke op til ved det her stunt. Handler skal være fair og lovlige - også når det handler om annoncekroner.

Til DAGBLADET siger hun:

- Jeg har meldt fra. Det er ikke for de 200 kroners skyld. Det er en principsag. Det havde været langt mere fair, hvis han havde skrevet, at man kunne indbetale pengene, hvis man har lyst.

Mette Laugesen har også fået en del reaktioner fra andre butiksindehavere, der deler hendes synspunkt.

- Når jeg skrev ud til de andre butikker, var det for at få dem til at vågne op. Vi modtager dagligt alle mulige mails, og vi læser dem ikke altid ned i mindste detalje. Den måde kan man ikke sælge annoncer på, mener butiksindehaveren.

Hos Creme Fraiche mener Merete Carla Hansen, at annoncebrevet også udtrykker et gruppepres.

- Selvfølgelig vil vi gerne være med til at fejre det og bakke op, men når man ikke ønsker at deltage i annoncen, så står man bagefter med en følelse af, at det vil man ikke være med til. Det sætter én i en mærkelig position af, at man ikke gider at deltage i fællesskabet. Det gider man jo godt, men ikke på den her måde. Jeg vil gerne have valgmuligheden. Vi lever i et demokratisk land, og man må gerne bestemme, hvad man selv vil. Det føles lidt diktatorisk. Det er Nordkorea om igen, nu har du bare at makke ret, siger Merete Carla Hansen.

Selv opdagede hun først annoncebrevet i mailboksen, efter at tidsfristen for at sige nej tak var overskredet.

- Jeg modtager mailen klokken 12.50. Men på det tidspunkt jeg er i butikken. Der sidder jeg ikke og tjekker min mail. Det er først efter, at jeg lukker min butik, at jeg tjekker min mail. Der ser jeg den. Mailen er fra en Jørgen Petersen. Jeg kender ikke nogen Jørgen Petersen privat, så den reagerer jeg ikke på. Der står ikke engang Lokalvisen Køge Bugt i afsenderfeltet, fortæller Merete Carla Hansen.