Forbedret busdrift - blandt andet i forsøget på at forkorte rejsetiden mellem øst og vest i Køge Kommune - har længe været et hedt ønske fra en lang række borgere og politikere. Meget tyder nu på, at der vil være en mindre sum penge - måske omkring fire millioner kroner - på vej til netop forbedringer. Foto: Anders Fallesen

Busløft på tværs af kommunen rykker nærmere

Baggrunden for mødet er, at borgerne med Max Hvornum og Dorthe Ingvorsen i spidsen har undersøgt og analyseret en række forbedringer - såsom kortere rejsetid mellem øst og vest, kortere skiftetid på Ølby Station fra bus til tog og muligheden for at komme hele vejen fra vest til øst (og omvendt) uden skift. Teknik- og Miljøudvalget fik oplægget, og flere end 600 underskrifter for bedre kollektiv transport, tilsendt før sommerferien, og generelt har politikerne taget pænt imod indsparket, fortæller Dorthe Ingvorsen til DAGBLADET.

- Når det er sagt, synes jeg ikke, at det vil være rigtigt, at vi prioriterer mellem egne forslag, velvidende at nogle brugere kan komme i klemme, hvis vi fremhæver det ene frem for det andet, fordi vi jo repræsenterer borgere i mange bysamfund. Det må være politikernes lod at prioritere. Men de er lydhøre og roste oplægget, men konstaterede også, at det er for dyrt at gennemføre det hele, siger Dorthe Ingvorsen.