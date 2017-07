Se billedserie Cirkus Arena kommer til Køge 15. juli.

Send til din ven. X Artiklen: Bubber og Cirkus Arena besøger Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bubber og Cirkus Arena besøger Køge

Køge - 02. juli 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 15. juli kl. 15 optræder Bubber med en helt særlig forestilling i cirkusmanegen i Køge. I denne måned er det nemlig første gang, Bubber står i manegen, siden han i 1996 rejste rundt med Cirkus Arena.

Mange af de børn der oplevede Bubber i Cirkus Arena i 90'erne er nu blevet voksne, og med årets forestilling er muligheden for at give cirkusmagien videre til deres egne børn endelig kommet. For mange bliver det en nostalgisk oplevelse, og sammen kommer publikum til at møde fortryllende artister i verdensklasse, for på magisk vis bærer de alle sammen rundt på deres helt eget eventyr.

Pierre Marchand er et stort navn i artistverdenen, og Køges beboere kan godt se frem til at opleve denne verdensklasseartist i Arenas forestilling. Pierre er i år nomineret til Den Danske Cirkuspris 2017 for Årets Bedste Nummer, og det er fuldt fortjent, for Pierre og hans diablo-spil er virkelig en hel oplevelse i sig selv. Pierre har tidligere hevet velfortjente priser hjem ved verdens største cirkusfestival i Monte-Carlo, så hans store talent rækker helt klart op i stjernerne. Drømmene bliver til virkelighed Cirkus Arenas nytænkte cirkusforestilling er blevet særlig godt modtaget blandt publikum og anmeldere.

"I Cirkus Arena glæder vi os over alle de stjerner, som er drysset ned over forestillingen," siger cirkusdirektør Benny Berdino.

"Vi er meget glade for de flotte tilkendegivelser, vi har fået, for vi er stolte af forestillingen og af de mange artister, som gør det helt fantastisk. Det er stort at opleve, når alle, både børn, voksne og ældre, kan samles om vores forestilling og have en fælles oplevelse, som de kan tale sammen om længe efter. I vores magiske cirkusunivers bliver drømme virkelig til virkelighed," siger han.

Bubber stod i Arenas manegen for første gang i 1990, det blev til 7 års turné med Cirkus Arena. Bubber fortæller om årets cirkusturné:

"Jeg glæder mig som et lille barn, og det bliver fantastisk at være tilbage i magien. For mig har cirkus altid været poetisk. Hele set-uppet med at når byen vågner, er cirkus kommet, og teltet er slået op. To timer efter forestillingen er slut, er det hele pakket ned, og det eneste, der er tilbage, er en øde mark med en 13 meter bred cirkel af savsmuld, som minder om, hvor manegen var. Der er kun den ene aften, hvor cirkus er kommet til byen. Det skal opleves! I tv-branchen, som jeg kender utrolig godt, er alt klippet sammen og endda taget om mange gang. I cirkus er det ægte. Som publikum oplever I det hele, mens det sker, og det gør det til noget ganske særligt."