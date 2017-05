Man kan købe alt fra tøj til legetøj, bøger og forskelligt udstyr til børn i Mødrehjælpens butik, som åbner i morgen, fredag 19. maj. På billedet er formand Charlotte Malmroes i fuld sving med at sortere i noget af det donerede tøj. Foto: Jesper From

Brugt og billigt til børnene

Det kan let være en bekostelig affære at klæde eens børn på - specielt, hvis tøjet skal være af god kvalitet. Men det behøver ikke, at være den store udskrivning. Men så kræver der, at man har det helt fint med at børnene går i brugt tøj.