PFA og Industriens Pension investerer frem mod 2019 én milliard kroner i nye boliger i 29 byer, heriblandt Køge. Foto: Mik Foto: Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Bredt udvalg af boliger på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bredt udvalg af boliger på vej

Køge - 22. februar 2017 kl. 13:36 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere lejeboliger, senior- og ungdomsboliger kan være på vej til Køge, efter at det nu er kommet frem, at byen er på listen over 29 udvalgte byer, som PFA Ejendomme og Industriens Pension gennem fonden »Danske Boligejendomme« vil investere i.

Det skriver DAGBLADET Køge.

Parterne investerer samlet én milliard kroner i de 29 byer, som har det til fælles, at de er placeret uden for landets fire stor byområder, og at de alle oplever befolkningstilvækst og har behov for flere boliger af forskellig art. Det er et nyt studie fra Instituttet for Fremtidsforskning, der har dannet baggrund for udvælgelsen.

Hvad pengene konkret skal gå til i Køge - og hvor stor en del af kagen som lander her - er endnu for tidligt at få svar på. Men ifølge Michael Bruhn, direktør i PFA Ejendomme, er der mange årsager til at kigge mod Køge. Infrastruktur, befolkningstilvækst, et stort erhvervsliv og den kystnære placering har alt sammen spillet ind i Institut for Fremtidsforsknings resultater, fortæller han.

- Køge er relevant i to spor, siger Michael Bruhn til nærværende avis og uddyber:

- Vi ser muligheder i både selv at opføre nye udlejningsboliger, ligesom vi ønsker at købe eksisterende privatejede ejendomme, hvor vi kan renovere, modernisere og opgradere. Det bliver med den langsigtede investering for øje, hvor der kan skabes et afkast for vores kunder, siger Michael Bruhn til DAGBLADET Køge.

Han tilføjer, at det i forhold til fonden Danske Boligejendomme i første omgang er sidstnævnte model, man lægger ud med - altså opkøb af eksisterende udlejningsejendomme.