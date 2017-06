Se billedserie I Borup er man klar med en ny esportsforening, og foreningen har tanker om at etablere sig i Borup Kulturhus. Foto: Simon de Visme

Borup hiver tastaturet frem: Ny esportsforening ser dagens lys

Køge - 27. juni 2017 kl. 16:02 Af Simon de Visme

Aktivitetshuset på Møllevej i Borup dannede mandag den 19. juni ramme om et historisk møde. Her blev Køge Kommunes første esportsforening stiftet, og Borup E-sport Klub har nu en formand, seks bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter.

Stiftelsen sker efter længere dialog mellem Borup Borgerforening, DGI og engagerede borgere i byen. Alle mener de, at der et reelt behov for at etablere en forening, hvor konkurrerende unge kan dyrke deres interesse for esport i samme rum.

- Der er dels det sociale aspekt, og så handler det også om, at man i højere grad kan udvikle og gøre de unge til holdspillere, hvis de sidder i samme lokale, siger Maria Brünner, der er nyvalgt formand i Borup E-sport Klub.

Selvom esportsforeningen endnu ikke har fundet de nødvendige penge, lokaler eller har åbnet op for tilmeldingen af medlemmer, så har man allerede en god idé om foreningens fremtidige arbejde. De unge computerspillere, som gerne vil dyrke deres spil på et konkurrenceplan, skal undervises af instruktører, så det ikke bare bliver en net-café.

- Der bliver decideret træning og deling af viden. Vi vil tage det gode med fra foreningslivet og skabe mere strukturerede rammer for de unge, fortæller Kim Andersen, formand for Borup Borgerforening.

Esportsforeningen kigger lige nu på mulige lokaler i Borup Kulturhus, men det kræver i så fald en godkendelse af Køge Kommune. Konkret har esportsforeningen planer om at benytte to lokaler og i alt seks computere. Mens meget af den planlagte undervisning af de unge esportsspillere vil tage udgangspunkt i, hvilket konkret spil de spiller, så er der også planer om at sætte fokus på andre aspekter, heriblandt kost.

- Sandheden er, at man spiller længere og yder bedre på sund kost. Derfor er det også noget, vi tænker at vejlede de unge om, fortæller Maria Brünner.

Som forældre til to unge gamere kender den nye formand også til vigtigheden af at have indblik i, hvad der sker inde bag skærmen.

- Der er behov for mere oplysning til forældrene, for mange af dem ser esport og computerspil som et problem. De glemmer, at tiden har ændret sig, og at der sker meget socialt inde bag skærmen. Det ville være godt for forældrene at blive en del af foreningen, siger Maria Brünner.