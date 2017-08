Se billedserie Oplev bornholmermarkedet på Torvet.

Send til din ven. X Artiklen: Bornholm kommer til Køge i festugen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bornholm kommer til Køge i festugen

Køge - 29. august 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Bornholmerdagen kommer endnu engang til Køge Festuge og som altid glæder vi os. Vi glæder os til at komme med bornholmske boder og fylde hele Køge Torv med duft, smag og oplevelsen af Bornholm." Sådan siger arrangør Simon Sandbye forud for årets bornholmerdag om onsdagen i Køge Festuge.

Her kan du opleve, smage og købe et stort udvalg af Bornholms populære fødevareprodukter men også andre bornholmske produkter. Der vil være smagsprøver på mange produkter og mulighed for at købe lækre bornholmske varer med hjem. Ligesom der vil være mulighed for at tale med producenterne og høre mere om Bornholm som turist- og oplevelses ø. Langt de fleste produkter kan også købes via internettet.

"Trænger du under Bornholmerdagen til noget koldt at drikke og noget at spise, så er der mulighed for at hvile benene og nyde de bornholmske produkter, da der vil være siddepladser og borde," lyder det om arrangementet.

Den bornholmsk kok Jan Gildam, også kendt fra tv, medbringer sin foodtruck hvor han til dagen tryller nogle lækre retter, som du kan nyde under Bornholmerdagen. Donut-vognene "Pink is the new black" er med igen, og der vil også være is og andet spiseligt.

"Alt i alt kan du forvente et bredt udvalg af Bornholm med masser af produkter og mulighed for at at smage, spise og handle. Vi glæder os til at hygge om jer i hyggelige omgivelser med livemusik fra Bornholm," siger Simon Sandbye.