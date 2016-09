Hvis Borgring havde lignet Fyrkat, havde vi bare haft en ringborg til. Jeg synes faktisk, at det er meget mere spændende, at Borgring ser ud til ikke at være bygget færdig, siger udgravningsleder, arkæolog Jens Ulriksen. Foto:Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgring var måske i brug efter Blåtand

Borgring var måske i brug efter Blåtand

Køge - 03. september 2016

Livet på Borgring har måske varet længere, end arkæologerne hidtil har troet. Det peger nye fund af en særlig engelsk keramik på, skriver DAGBLADET Køge.

Arkæologerne har de seneste uger fundet nogle glaserede potteskår af en type, som kaldes Stamford, som først kendes fra perioden efter år 1000, og dermed senere end Harald Blåtand.

- Det er keramik, som man producerede i England. Det er også noget, vi kender fra Lund, Lejre og Roskilde fra begyndelsen af 1000-tallet. Hvis det viser sig at være rigtigt, at det er den samme keramik, som man finder i Roskilde og Lejre, er det svært for mig at tro, at den keramik er endt i østporten før årtusindskiftet, siger Jens Ulriksen.

Stamford-keramikken er knyttet til det Nordsø-imperium, som Svend Tveskæg, der er søn af Harald Blåtand, etablerer med sine erobringer af England i 1014. Men Svend Tveskæg dør blot et halvt år efter erobringen af England, så i virkeligheden er det hans søn, Knud den Store, som er kendt som konge i både England og Danmark.

- I denne periode er der meget nære kulturelle bånd mellem Danmark og England. Det gælder kirke, inden for materielle ting, håndværk og typer af genstande, som kommer over havet, lige som møntvæsnet bliver indført i Danmark efter engelsk forbillede. Og det gælder også Stamfordkeramikken, siger Jens Ulriksen.

Dette tyder for ham på, at Borgring har været i brug efter, at Harald Blåtand, der menes at være vikingeborgens bygherre, dør i 987. Og netop det har et interessant perspektiv for arkæologerne, fordi det hidtil har været den gængse opfattelse, at ringborgene mistede deres betydning efter Harald Blåtands død.

- Det rykker ikke ved opfattelsen af, at det er Harald Blåtand, der er bygherre. De andre ringborgene er fra 970'erne og 980'erne, og der er ikke noget her, der ændrer ved den opfattelse. Keramikken er noget, der hører til en afsluttende fase herude. Det er en parallel til det, der sker ved Trelleborg. Man lukker portene og bruger dem som værksteder og bygger et nyt langhus inde i centrum. Vi kan derfor konstatere, at der er en aktivitet herude efter år 1000, og det i sig selv er spændende, konkluderer Jens Ulriksen.