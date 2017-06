Borgring kan ifølge den aktuelle vurdering optages som verdensarv i 2019, hvis alt går vel. Foto: Bo47

Borgring skal være verdensarv

Køge - 21. juni 2017 kl. 15:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vikingeborgen Borgring ved Lellinge skal optages på UNESCO's liste over Verdensarv. Det er der fuld enighed om i byrådet, og dermed er Køge Kommune klar til at tilslutte sig en ansøgning om at få Borgring optaget sammen med de øvrige danske vikingeborge.

Planen er at lade Borgring indgå i den fælles ansøgning om optagelse på verdensarvlisten i 2019 og dermed placere borgresterne i Køge på listen over godt 1000 steder i verden med kulturværdier, der opfattes som "umistelige for hele menneskeheden". Det skriver LørdagsAvisen.

Udover bevaringen af stedet lyder vurderingen også, at en placering i det gode selskab vil have en stor effekt på interessen for stedet. Siden fundet af Borgring i 2014 har den nedbrændte vikingeborg været genstand for stor bevågenhed i både fagkredse og i offentligheden generelt. Det blev kåret som et af de mest betydningsfulde arkæologiske fund på verdensplan i 2014, og forventningen er altså, at en optagelse på verdensarvlisten vil øge interessen yderligere.

På Stevns Klint oplevede man eksempelvis en stigning i besøgstallet på omkring 50 procent - ikke mindst i form af udenlandske gæster - efter optagelsen på den såkaldte tentativliste som er skridtet før optagelse på listen over verdensarv, og forventningen er derfor også, at en optagelse af Borgring på listen vil medføre en positiv effekt i form af branding og øget turisme i området.

"Det er en helt enestående mulighed for, at vi også kan få lidt verdensarv her i Køge," sagde kulturudvalgsformand Anette Simoni (V) i forbindelse med byrådets behandling af sagen.

Det er formelt kulturministeren, der gennem Slots- og Kulturstyrelsen søger om optagelse af en lokalitet som UNESCO Verdensarv, men det er værtskommunen, der får ejerskab over projektet, og dermed bliver det Køge Kommune i samarbejde med Museum Sydøstdanmark, der skal styre ansøgningsprocessen og i sidste ende bliver ejer af Verdensarv Borgring - forudsat det lykkes at få de over 1000 år gamle borgrester optaget på den attraktive liste.

Hvis Borgring optages på UNESCO's verdensarvliste, kommer den i godt selskab med blandt andet australske Great Barrier Reef og operahuset i Sydney, Taj Mahal i Indien, den kinesiske mur, Versailles i Frankrig, kirken Sagrada Familia i Barcelona, Stonehenge og Hadrians mur i England og en lang række andre unikke lokaliteter.

I Danmark er blandt andet Jellingemonumenterne, Kronborg, Roskilde Domkirke og Stevns Klint allerede på listen.