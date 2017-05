Borgmester Flemming Christensen siger ja tak til invitationen fra Alkestrups pensionister.

Borgmester tager imod Alkestrups invitation

Køge - 12. maj 2017

Det er vigtigt, at skolen bevares, at den offentlige trafikmuligheder er i orden, og at der investeres i nye seniorboliger.

Sådan lyder budskabet fra i alt 31 afsendere, som tilsammen kalder sig Alkestrups pensionister, til borgmester Flemming Christensen. Det er sendt i et åbent brev med en opfordring til borgmesteren om at besøge landsbyen til en rundvisning. Og den invitation tager Flemming Christensen imod. Se både det åbne brev og borgmesterens svar her:

Åbent brev til borgmester Flemming Christensen:

Som respons på dit indlæg i LørdagsAvisen 27. april er vi mange beboere i Ringsbjerg og Alkestrup, der har nogle spørgsmål og kommentarer.

Udviklingen har i mange år ikke fulgt med i de ovenstående landsbyer.

Det møde, som var på Sognegården i Alkestrup for nylig, vedrørte blandt andet nye bebyggelser og udvikling. Vores spørgsmål er derfor: Er det noget, vi kan forvente, at Køge Kommune sætter i gang?

Du ser gerne, at ældre bor længst muligt i eget hjem. Den mulighed ser vi ikke for os uden en ordentlig trafikforbindelse til Køge. Hvilket vi også synes er meget vigtig for unge tilflyttere med børn.

Derfor er det også meget vigtigt, at skolen bevares. For det første for unge med børn og for vores foreningsliv.

Vores sognegårds lokaler, som ligger på skolens grund, er sidste år brugt cirka 290 gange. Pensionistforeningen har brugt en stor del af de dage. Derfor kunne vi godt tænke os seniorboliger her i byen.

Vi gør venligst kommunen opmærksom på, at vi også er skatteydere, der blandt andet er med til at udvikle Køge By.

Vi vil meget gerne modtage dig til en rundvisning i vores by, og du er derfor meget velkommen til at kontakte nedenstående.

Med venlig hilsen

på samtlige beboeres vegne.

Minna Pedersen

Solvænget 4

4682 Tureby

Svar: Kære Minna Pedersen,

Tak for jeres respons på mit indlæg i Lørdagsavise i sidste uge. Jeg sætter stor pris på at få disse tilbagemeldinger.

Vi har i år gennemført en møderunde med alle større bysamfunds repræsentanter, herunder Alkestrup. Vi er fra Byrådets side med på, at der kan byudvikles i Alkestrup. Herunder også gerne seniorvenlige boliger.

Vi er med på, at grundlaget for skolen er vigtig og at der bør kunne tiltrækkes en dagligvarebutik.

Jeg takker ja til at besøge jer for en rundvisning og snak om, hvilke muligheder, der er for at få skabt mere udvikling. Jeg kontakter dig for en aftale.

Venlig hilsen.

Flemming Christensen

Borgmester