Borgmester om bandeexit: Man skal være klar

Køge - 08. september 2017

Køge Kommunes bandeexit virker ikke. Sådan udtalte tre tidligere medlemmer af Black Cobra i DAGBLADET tidligere på ugen. De tre unge mænd valgte at stå frem, efter at Køge Kommune i august modtog en amerikansk pris for bandeexit-programmet.

I tre interviews fortalte de unge mænd, at de ikke følte, at de havde fået udbytte af den hjælp, de havde fået af kommunen, samtidig med at de opfordrede kommunen til at sætte tidligere ind over for de nye unge, som er i risikozonen for at blive involveret i bandemiljøet. Det er en holdning, som vækker respekt hos Køge Kommunes borgmester. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Jeg har stor respekt for, at de godt vil bruge deres egne erfaringer til at forhindre de næste generationer i at træde ind. Det synes jeg er fint, siger Flemming Christensen (K).

Klar til exit I artiklerne fortæller de tre unge mænd, at det ikke var kommunens hjælp, der gjorde, at de kom ud af bandekriminalitet. I stedet besluttede de selv at nedlægge Black Cobras afdeling i Køge, fordi de ønskede sig et andet liv uden for kriminalitet.

Men Køges borgmester understreger samtidig, at der er andre personer, der har haft gavn af kommunens bandeexit og ad den vej er kommet ud af kriminalitet.

- Jeg kan konstatere, at den indsats, vi har fået en pris for at yde, virker i mange tilfælde. Men vi må sige, at den hjælper kun der, hvor de pågældende personer vil det ethundrede procent. Her har vi en sag, hvor de personer ikke ønskede det på det tidspunkt, hvor vi ønskede det. Det ville de så på et senere tidspunkt. Jeg tror, at man er nødt til at være klar til at gennemgå sådan et forløb, siger Flemming Christensen.

Prisen for bandeexit blev uddelt på en konference i Chicago arrangeret af National Gang Crime Research Center.