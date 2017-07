Køge Kommune arbejder tæt sammen med politiet for at undgå, at Loyal to Familia ekspanderer i Køge.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Vi skal stresse banderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Vi skal stresse banderne

Køge - 09. juli 2017 kl. 05:31 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Køge ser med stor alvor på den eskalerende tilstedeværelse af bandemedlemmer fra Loyal to Familia i Køge.

DAGBLADET fortalte fredag, hvordan bandegrupperingen Loyal to Familia i denne tid rekrutterer nye medlemmer i forsøget på at få en større andel af det lukrative narkomarked. Der har været flere episoder i Brabrand ved Århus og i Odense, og Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at det også »ulmer« i Køge.

Politiet har derfor sat ekstra resurser ind i Køge. Men det er ikke kun politiet, som har ekstra fokus på bandesituationen i Køge lige nu. Også Køge Kommune arbejder intensivt på at følge udviklingen og forebygge. Det fortæller borgmester Flemming Christensen.

- Vi følger politiets anvisninger. Vi og politiet skal forsøge at stresse de her mennesker. De vil gerne have arbejdsro, og når de ikke har det, har det altså en effekt. En af de positive ting er, at det lige nu ikke er en decideret bandekonflikt. Det er ikke bander, der ligger og bekriger hinanden med skudvekslinger, som vi tidligere har set. Det er ikke der, vi er lige nu, fortæller Flemming Christensen.

Gruppeformand for Socialdemokratiet, Marie Stærke, kalder situationen alvorlig.

- Jeg ser med meget stor bekymring og også ængstelse på det. Sidst, vi havde en optrapning, var der skyderier flere gang og også nogen, der blev ramt. Jeg frygter, at det ender med dødelig udgang, siger hun.

Venstres Mette Jorsø peger på, at kommunen, og også politiet, skal kigge grundigt på den bandepakke, som Folketinget vedtog i foråret.

Pakken giver blandt andet mulighed for, at bandemedlemmer under nogle bestemte forhold kan bortvises fra et boligområde.

- Jeg har læst på bandepakken, som blev vedtaget i april. Den giver os som kommune mulighed for at stille nogle skrappe krav og giver politiet mulighed for at udelukke bandemedlemmer fra et boligområde i op til 10 år. Hvis vi kan gøre brug af den, er det virkelig noget, vi skal kigge på, siger Mette Jorsø.