Borgmester Flemming Christensen (K) afviser, at Køge Kommune skulle have del i sagen og henviser til, at det må et anliggende mellem udlejer og lejer.

Borgmester: Vi kan ikke hjælpe togfolk

Køge - 19. august 2017 kl. 14:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om ekstraudgifter i forbindelse med en udstilling af modeltog i Køge Hallerne er et anliggende mellem Køge Hallerne og DMJU, understreger borgmester Flemming Christensen (K), der selv er »noget skuffet« over den måde togfolkene har ageret på i sagen.

- Efter udstillingen sendte de et halvvejs uforskammet brev til os, hvor de bad om godt 40.000 kroner. Men jeg må altså pointere, at når de har en lejeaftale med Køge Hallerne, som de ikke er tilfreds med, så er det altså et anliggende mellem foreningen og Køge Hallerne. Rent juridisk set kan Køge Kommune ikke gå ud og give sådan en erstatning, understreger borgmesteren.

Han pointerer, at når det som i denne sag handler om en aftale mellem to private parter, så ér det altså et anliggende mellem de to.

Han er selvfølgelig bekendt med udmeldingen om, at togmessen ikke kommer tilbage til Køge, og det ærgrer ham.

- Jeg synes da, det er møgærgerligt, at vi nu står i den her situation. De næste 2-3 år vil vi dog heller ikke have kapacitet til at rumme udstillingen - men når den planlagte Hal 3 står færdig håber jeg da, at de har lyst til at vende tilbage til Køge.